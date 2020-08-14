Albayrak: Taşın altına elimizi değil yüreğimizi koyuyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi" mesajını paylaştı.
Albayrak'ın mesajı şöyle:
"Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun."
Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ.
Sıra bizde!
Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz.
Allah yar ve yardımcımız olsun.
Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 14, 2020
Sıra bizde!
Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz.
Allah yar ve yardımcımız olsun. pic.twitter.com/9Yt94fJusp