Taşan nehir, sokakları göle çevirdi
Fransa'nın Bayonne kentinde şiddetli yağışlar sele yol açtı. Nive Nehri'nde su seviyesi 6 metreyi aşarken, sokaklar göle döndü.
Fransa'nın güneybatısında yer alan Bayonne kentinde şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. Nive Nehri'nde, yerel yetkililere göre su seviyesi 6 metre 15 santimetreye yükselerek rekor seviyeye ulaştı.
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Taşan nehir, cadde ve sokaklarda su baskınlarına yol açtı. Bazı araçların sel sularında mahsur kaldığı görüldü.
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Nehir kıyısındaki işletmelerden faaliyetlerine ara verilmesi istenirken, tren seferleri kesintiye uğradı ve bölge genelindeki yüzlerce evde elektrik kesintisi yaşandı.
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İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "1 kişinin yaralanmasına rağmen ciddi bir kaza veya ölüm olmadı, itfaiyeciler 250'den fazla çağrıya yanıt verdi" ifadelerini kullandı.
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