Taş kesilen gizemli şehir Pompei

İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini yaptığı açıklamada, “Antik Pompei’de gündelik yaşamın nasıl olduğuna dair önemli bir keşif yapıldı. O dönemde yaşamları hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz bir sınıf hakkında yeni bilgilere eriştik” dedi