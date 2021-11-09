Taş kesilen gizemli şehir Pompei
Arkeologlar, taş kesilen gizemli şehir Pompei’de yeni bulgulara ulaştı
Pompei’de günlük yaşamı gözler önüne seren “köle odası” ortaya çıktı
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İtalya'da milattan sonra 74'te meydana gelen yanardağ patlaması sonrasında yok olan Pompei'de incelemelere devam eden arkeologlar yeni bulgulara ulaştı.
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İtalyan arkeologlar ve bilim insanları ülkenin en önemli tarih miraslarından Pompei’de yapılan incelemeler sonucunda yeni bulgulara ulaştı.
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İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini yaptığı açıklamada, “Antik Pompei’de gündelik yaşamın nasıl olduğuna dair önemli bir keşif yapıldı. O dönemde yaşamları hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz bir sınıf hakkında yeni bilgilere eriştik” dedi
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