Tartıştıkları galericinin dükkanının camlarını kırıp, otomobillerini yaktılar; 10 gözaltı

Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, K.Ş. ve C.Ş., daha önce aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan galerici H.Y.'nin iş yerinin camlarını sopalarla kırıp, 2 otomobili de benzin dökerek yaktı. İ

hbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan 2 otomobildeki alevleri kısa sürede söndürdü.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, K.Ş.ve C.Ş.'yi gözaltına aldı. Soruşturmayı genişleten polis O.Ş., Ş.Ş., U.Ş., S.E., Y.F.E., M.T., S.Ü. ve A.C'. adlı şüphelileri de azmettirdikleri iddiasıyla yakaladı. Soruşturma sürüyor.