Tartıştığı arkadaşını öldürdü

Merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye gelen Yıldıray Ç, yaklaşık 3 yıl önce öldürülen üvey kardeşi Fatih Turhan aleyhinde konuştuğunu öne sürdüğü işletmeci ve arkadaşı Murat Daş ile tartıştı.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada Yıldıray Ç, tabancayla Daş'ı vurup olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Daş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Yıldıray Ç'yi saklandığı adreste yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.