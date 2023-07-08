Tartıştığı ağabeyini ve yengesini bıçakladı!

Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde ikamet eden E.S. ile ağabeyi D.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.S, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi D.S'yi ve yengesi E.S'yi yaraladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar, Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan D.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

E.S. polislerce gözaltına alındı.