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İşte Tarkan'ın yıllar içindeki değişimi!

Tüm dünyanın sevdiği, dinlediği Megastar Tarkan; kıvrak dansları, ışıltılı kostümleri ve hareketli şarkılarıyla isminin hakkını veriyor. Geçtiğimiz her sene bambaşka tarzlara bürünen Tarkan'ın yıllar içindeki değişimini gözler önüne serdik! İşte Tarkan!

Megastar'ın tatlı küçüklüğüyle başlamadan olmaz!

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İşte Tarkan'ın birbirinden sevimli küçüklük kareleri.

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Delikanlı çağlarıyla devam ediyoruz!

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Tarkan'ın ilk yıldızının parladığı dönemler gülüşü daha farklıydı. 

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