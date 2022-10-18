İşte Tarkan'ın yıllar içindeki değişimi!
Tüm dünyanın sevdiği, dinlediği Megastar Tarkan; kıvrak dansları, ışıltılı kostümleri ve hareketli şarkılarıyla isminin hakkını veriyor. Geçtiğimiz her sene bambaşka tarzlara bürünen Tarkan'ın yıllar içindeki değişimini gözler önüne serdik! İşte Tarkan!
Megastar'ın tatlı küçüklüğüyle başlamadan olmaz!
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İşte Tarkan'ın birbirinden sevimli küçüklük kareleri.
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Delikanlı çağlarıyla devam ediyoruz!
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Tarkan'ın ilk yıldızının parladığı dönemler gülüşü daha farklıydı.
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