Tarkan yılbaşında Mısır'da!

Kovid-19 sürecini ailesi ile Almanya'da geçiren Tarkan, geçtiğimiz ay bir dizi proje için yurda dönmüştü. Uzun zaman sonra reklam filmi ile ekranlara dönen Tarkan yeni projeler için de kolları sıvadı.

Megastar yeni yılda Mısır'da

Yılbaşı gecesi Mısır'da bir otelde sahne alacağı öğrenilen Tarkan, Mısırlı hayranlarını heyecanlandırdı. Tarkan'ın yılbaşı konseri için ne kadar ücret alacağı henüz bilinmezken bazı magazin siteleri ücretin 5 milyon TL'ye yakın olacağını iddia etti.

Yaza damga vuracak albüm geliyor

Yeni albüm çalışmalarına başlayan Tarkan'ın 2022 yazına damga vuracak bir albüm hedeflediği öğrenildi.