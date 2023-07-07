Tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılıyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 78 milyon 825 bin lira. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.

78 milyon 825 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor.



Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/XYF31WEqz1 — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) July 7, 2023