Tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, 78 milyon 825 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 78 milyon 825 bin lira. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.
78 milyon 825 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor.— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) July 7, 2023
Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/XYF31WEqz1
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