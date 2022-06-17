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Tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 77 milyon 370 bin 403 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağını bildirdi.

Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "77 milyon 370 bin 403 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 49 milyon 196 bin 798 lira, sertifikalı tohum üretimi desteği kapsamında 18 milyon 310 bin 190 lira ve kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi için de 9 milyon 863 bin 415 lira ödeme yapılacağını kaydetti.

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