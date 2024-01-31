Tarım ve Orman Bakanlığı'na personel alımı başlıyor!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere yapılacak 5 bin 500 personel alımına ilişkin sürecin başlatıldığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin 500 personel alımı yapacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine personel alımı yapılacağını duyurmuştu.
Bakan Yumaklı, 5 bin 500 personel alımına ilişkin sürecin başladığını bildirdi.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailesi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 5 bin 500 personel alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Aramıza katılacak arkadaşlarımızın gayretli çalışmaları tarım, orman ve su alanlarındaki gücümüze güç katacak. Ülkemizin dört bir yanında bakanlığımızın faaliyetleri artarak devam edecek. Göreve başlayacak tüm yeni mesai arkadaşlarımı kutluyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.