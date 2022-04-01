Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası!

Yıldırım, "TMO ile oluşturulan işbirliğiyle 5 litrelik teneke ayçiçek yağını 129 TL'ye, Et ve Süt Kurumu'nun 800 gram kuşbaşı eti 55.50 TL'ye ve 800 gram kıymayı 45.50 TL'ye vatandaşlarımıza sunuyoruz. Süt ürünlerinde, peynir grubu başta olmak üzere, kalitemiz ve fiyatlarımızla iddialıyız" dedi.