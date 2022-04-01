Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası!
Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan ayında 5 litrelik ayçiçek yağını 129 TL'ye, Et ve Süt Kurumu'nun konserve kuşbaşı 800 gramını 55.50 TL'ye ve konserve kıyma 800 gramını 45.50 TL'ye satacak.
Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan stratejisini belirledi. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, TMO, Et ve Süt Kurumu, Türk Şeker ve kendi ürünlerini uygun fiyatla tüketiciyle buluşturacaklarını belirtti.
Yıldırım, "TMO ile oluşturulan işbirliğiyle 5 litrelik teneke ayçiçek yağını 129 TL'ye, Et ve Süt Kurumu'nun 800 gram kuşbaşı eti 55.50 TL'ye ve 800 gram kıymayı 45.50 TL'ye vatandaşlarımıza sunuyoruz. Süt ürünlerinde, peynir grubu başta olmak üzere, kalitemiz ve fiyatlarımızla iddialıyız" dedi.
Aynı kalite ve standarttaki her üründe piyasadan yaklaşık yüzde 8-10 daha ucuz olduklarını anlatan Yıldırım, "169 liraya Ramazan kumanyası hazırladık. Hayırseverler için KoopKart uygulamamız var.
Vatandaşlarımız kaç liralık KoopKart istiyorlarsa alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirler" diye konuştu.