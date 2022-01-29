Tarım Kredi Kooperatifleri'nde görev değişimi

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Yönetim Kurulu toplantısında, Hüseyin Aydın’ın TTKKMB Genel Müdürü olarak atanmasına oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1581 sayılı kanunun 5.maddesine istinaden Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü olarak atanan Sayın Fahrettin Poyraz’ın genel müdürlük görevinden alınmasına, Sayın Hüseyin Aydın’ın Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü olarak atanmasına oy çokluğu ile karar verildi.”

Yönetim kurulunda alınan karar, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne de bildirildi.

Hüseyin Aydın kimdir?

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi mezunu Hüseyin Aydın, Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nda genel müdürlük görevlerinde bulundu. Aydın, Bankalar Birliği Başkanlığı da yaptı.