Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri'nde indirimli satışlar başladı!

Zincir marketlerde uygulanan fahiş fiyatların vatandaşı mağdur etmesinin ardından devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri'nde, başta büyükbaş hayvan eti olmak üzere çok sayıda temel gıda ürününde indirim yapılacağının müjdesini vermişti.

Büyükbaş hayvan etinde yüzde 30-35'lik büyük indirimle birlikte şeker, un, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı gibi 30-40 kalem üründe de indirimli satışlar bugün başladı.

26 ilde şubeleri bulunan Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri'nin kısa süre içinde 81 ilin tamamına yayılması bekleniyor.

Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri'nin tüm şubelerine ulaşmak için tıklayınız.