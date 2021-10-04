Tarım Kredi Kooperatifi fiyatları uygun mu?

Gıda piyasasına yön veren 5 zincir marketin fiyat manipülasyonları nedeniyle vatandaşın mağdur edilmesinin ardından Ticaret Bakanlığı müfettişleri fiyat denetimlerini arttırdı. Hükümet bir yandan fiyat manipülasyonunun önüne geçmeye çalışırken bir yandan da kaliteli ve ucuz ürünlerini vatandaşla buluşturmak için kolları sıvadı.

"Fiyatlar gayet uygun" mu?

Geçtiğimiz Pazar Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki evinin yakınında bulunan Tarım Kredi Kooperatifi'nin satış mağazasına gitmiş ve alışveriş yapmıştı. Alışveriş sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, 1000'e yakın Tarım Kredi Kooperatifi marketi açılacağının müjdesini vermişti. Erdoğan'ın, alışveriş sonrası yaptığı "Fiyatlar gayet uygun" açıklamasını diline dolayan muhalefet kanadı, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin fiyatlarını gündeme taşıdı.

Ajans Haber sizin için kıyasladı

Ajans Haber ekibi olarak sizler için belirlediğimiz, zincir marketlerde satılan 4 ürünü Tarım Kredi Kooperatifi market fiyatları ile kıyasladık.

1- Yeşil Mercimek (1000GR)

Tarım Kredi Kooperatifi : 13,24 TL

5 Zincir Market ortalaması : 21,50 TL

Fark: 8,26 TL

2- Toz Şeker (5 KG)

Tarım Kredi Kooperatifi : 25,32 TL

5 Zincir Market ortalaması : 32,95 TL

Fark: 7,63 TL

3- Makarna

Tarım Kredi Kooperatifi : 2,48 TL

5 Zincir Market ortalaması : 4,25 TL

Fark: 1,77 TL

4- Riviera Zeytinyağı (1 LT)

Tarım Kredi Kooperatifi : 31,56 TL

5 Zincir Market ortalaması :50,90 TL

Fark: 19,34 TL

4 üründe toplam fark: 37TL