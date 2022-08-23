Tarım Kredi indiriminden sonra marketlerde sarı etiketler çoğalıyor!

Ağaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 1.400 civarındaki marketinde küçükbaş hayvan etlerinin yüzde 25 indirimli satılmaya başlandığını hatırlattı.

Bunun ardından Erdoğan'ın büyükbaş hayvan etlerinde de indirim yapılacağını, bu indirimin yüzde 35'lere varabileceğini, ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri'nin temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde kar marjlarını en asgariye çekerek ürüne göre yüzde 20-30 aralığında indirim yapacağını açıkladığını anımsatan Ağaoğlu, bunun üzerine indirim yapılmadan önce Üsküdar Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatif Market'e gidip fiyatlara ilişkin inceleme yaptığını aktardı.

Ağaoğlu, indirimin başladığı 15 Ağustos'ta da yeni fiyatları yerinde incelediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tarım Kredi Kooperatif Market'in kendi markasıyla sattığı 5 litrelik ayçiçek yağın 163 liradan 147 liraya düştüğünü, yine aynı mağazada Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 5 litrelik ayçicek yağının 135 liraya satıldığını gördüm. Bunun yanı sıra sebze, meyvelerde de ciddi indirimler yapılmış. Bakliyat ürünlerinde, peynirde, zeytinde, unda, tuvalet kağıdında, böyle temel ihtiyaç ürünlerinde yüzde 8 ila 25'e varan aralıkta indirimler yapıldığını tespit ettim. Daha sonra çıkıp bazı yerel zincir ve toptancı marketlerde fiyat araştırması yaptığımda oralarda da sarı etiketlerin çoğaldığını ve temel ihtiyaç ürünlerinde indirimler yapılmak suretiyle Tarım Kredi Kooperatifi'nin fiyatlarına yaklaşıldığını memnuniyetle gördüm. Ne var ki bazı zincir marketler ise eski fiyatlarında diretmekte. Ancak bu marketlerin mağazaları da oldukça tenha bulunmaktaydı."

Değerlendirmesinde tüketicilere de tavsiyelerde bulunan Ağaoğlu, "Bu noktada bir önemli tespitim de indirimli satışın başladığı gün ve ertesi günlerinde bilinçsiz tüketicilerimizin ihtiyaçlarının çok üzerinde satın alma yaparak ürünlerin ucuzluğundan istifade etmek isterken piyasada talebi suni olarak yükselttiklerinin farkına varmamalarıydı. Bunu üzülerek tespit ettim. Yani 1 ve 2 litrelik ayçiçek yağları kaldı, 5 litreliklerin tamamı 1 saat içinde tükendi. Bu noktada tüketicilere tavsiyem ihtiyaçlarından fazla alım yapmasınlar, talebi yapay olarak yükselterek fiyatların artmasına yol açmasınlar. " ifadelerini kullandı.

Köklü çözüm, planlı üretim yapılması

Aydın Ağaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kar marjlarını kısın" talimatına uyanlar olduğu kadar uymayanların da bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Lakin bunlar geçici tedbirler. Köklü çözüm arz-talep dengesinin sağlanarak piyasada tam rekabet ortamının sürmesine imkan oluşturmaktır. Tam rekabet olacak, arz-talep dengesi olacak. Arz-talep dengesinin oluşması için biz Tüketici Konfederasyonu olarak uzun zamandır dijital takip sistemiyle temel gıda maddelerini oluşturan tarım ürünlerinin üretimden önce planlanarak ekilmesini ve arz-talep dengesinin kurularak israfın da önlenmesini istiyoruz. Dijital çağdayız, çiftçi bütün ilçelerimizde bulunan İlçe Tarım Müdürlüklerine kaydını yaptıracak, ne yetiştirecek, ne ekecek, ne kadar dönüme ekecek, ne kadar hasat bekliyor, bunlar merkezi sistemde toplandıktan sonra örneğin, bu sene arpa ekimi fazlaysa yulaf az ise orada yulafa biraz teşvik verilecek. Arpa ekeceklere de 'Siz şu kadar dönüme kadar yulaf ekimine geçin.' denilecek. Ülkenin ihtiyacı belli, ihraç potansiyelimiz belli, o halde biz planlı üretim yaparak hem israfı önleriz, böylelikle bazı dönemlerde çiftçilerimizin mahsullerini yollara döktüklerine tanık olmayız."

Ağaoğlu, bazı zincir marketlerde belirli ürünlerde çok az bir kar ile satış yapıldığının görüldüğünü, bunu memnuniyete karşıladıklarını anlattı.

Aydın Ağaoğlu, sözlerini, "Enflasyon karşısında tüketiciyi korumak için İngiltere, Hollanda ve Fransa'daki zincir marketlerin indirim artı sabit fiyat uygulamasında adeta yarıştıkları gibi, ülkemizin tüm üreticilerinin, zincir marketlerinin de indirim ve kar marjlarından fedakarlık ederek, hatta bir süre kar etmeyerek benzer davranışlar sergilemesini bekliyoruz." ifadeleriyle tamamladı.

Zincir marketlerden enflasyonla mücadeleye destek

Şok Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel de konuya ilişkin olarak, "ŞOK marketler olarak bir gün değil, her gün ucuz fiyat politikamız ile müşterilerimizin hizmetindeyiz." dedi.

Değişen piyasa koşullarına göre ucuz fiyat politikasıyla da rekabetçi olmaya devam ettiklerini aktaran Demirel, "Bu kapsamda sütten yoğurda, tereyağından zeytinyağına, domatesten kavuna kadar yüzlerce temel gıda ürününde indirimler ve ucuz fiyat politikamızı devam ettiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu ise CarrefourSA olarak, "CarrefourSA olarak, 'Doğrusu CarrefourSA'da' ana mottomuz kapsamında, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlayıp, doğru üreticiden, doğru ürünü temin ederek, doğru hizmet anlayışı ile farklılaşmaya ve en önemlisi tüm bunları 'doğru fiyat' stratejisiyle sunmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Maliyetler el verdiği ölçüde, düzenli olarak, tüketici dostu indirimler sunacakları kampanyalar düzenlediklerini aktaran Kartallıoğlu, şöyle devam etti:

"Bunun bir örneğini reklamlarımızla da duyurduğumuz üzere okul açılışı öncesinde kırtasiye ve okul ihtiyaçları kapsamında hayata geçirdik. Temel gıda, et, taze sebze-meyvenin yanı sıra müşterilerimizin öncelikli ihtiyaçları olan ürün kategorilerinde bu ve benzeri kampanyaları sürdürerek, tüketici dostu indirimleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Öte yandan Türkiye'nin 81 ilinde 2 bin 729 mağazası ve online platformlarıyla hizmet veren Migros'tan yapılan açıklamada da, "Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" kampanyası kapsamında bugüne kadar 120'yi aşkın temel üründe enflasyonla mücadele için indirimler yapıldığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, her hafta yenilenen indirimler, meyve sebzeden et ve şarküteriye, ayçiçek yağından şeker, süt, çay, salça, tuvalet kağıdı ve havlu gibi tüm temel ürünleri kapsıyor. Bunun yanı sıra yaklaşık 1.000 ürünü içeren Migroskop indirimleri ise 15 günde bir yenileniyor.