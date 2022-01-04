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Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınları için ihaleye çıkıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınları için ihaleye çıkıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla hava gücü için ihale sürecinin Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık, 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihaleye çıkıyor.
İhale süreci, Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatıldı.

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