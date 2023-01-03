Tarık Tarcan'ın son hali görenleri şaşırttı!
Bir dönemin en yakışıklı isimlerinden olan ünlü sanatçı Tarık Tarcan mankenlik, oyunculuk ve sunuculuk yaparken bir anda mesleği bırakıp Antalya'ya yerleşmişti. İşte Tarık Tarcan'ın son hali!
Kariyerinin zirvesindeyken her şeyden eline eteğini çeken ünlü oyuncu erken ayrılığı için "Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım" demişti.
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Şimdilerde 64 yaşında olan ünlü isim, yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor.
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Çarkıfelek yarışmasıyla hafızalarda iz bırakanTarık Tarcan, yıllar sonra ortaya çıktı.
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Tarık Tarcan, yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor.
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