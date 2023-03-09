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Tarihteki ilk telefon görüşmesi 147 yıl önce yapıldı

ABD'li mucit Alexander Graham Bell'in 1876'da yardımcısı Thomas Watson ile yaptığı ilk telefon görüşmesi, iletişim alanında yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Graham Bell'in bu deneyinin ardından 1877'de ABD'nin Massachusetts eyaletinin Boston ve Somerville kentleri arasında ilk telefon hattı kuruldu.

Telefon hatları, sonraki yıllarda ABD genelinde yaygınlaşmaya başladı. 1889'da ankesörlü, 1963'te ise ilk tuşlu telefon kullanılmaya başlandı.

1973’te Martin Cooper’in cep telefonunu icadıyla kablosuz iletişime geçildi. Cep telefonu, son 30 yılda telekomünikasyon ile iletişim alanında yaşanan gelişmelerle gündelik hayatın vazgeçilmezi haline geldi.

20 Ekim 1981'de Batman'ın Aydınkonak Bölgesi'nde yapılan "Vatan Sana Minnettardır-81" tatbikatında telefonla haberleşme sağlayan askerler.

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