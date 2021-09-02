Tarihin gölgesinde teleskoplarla gökyüzünü izlemenin keyfini yaşadılar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Diyarbakır Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansının desteğiyle düzenlenen ve 4 Eylül'e kadar sürecek olan "2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği", Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarındaki Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştiriliyor.

Etkinlik için Zerzevan Kalesi'nin çevresinde kurulan stantları yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi gezdi, teleskopla gökyüzünü inceledi. Etkinlikte çocuklar deneyap atölyesinde becerilerini sergiledi, hediye edilen maket uçağı uçurdu. Akşam yemeği ikramından sonra kaleyi gezen katılımcılar kurulan teleskoplarla uzmanlar eşliğinde gökyüzünü izledi.

- "Etkinliğe katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum"

Etkinlik için Elazığ'dan gelen Besra Özcan, daha önce de kaleyi ziyaret ettiğini ancak böyle bir etkinliğin düzenleneceğini düşünmediğini anlatarak bölgede böyle bir etkinliğin olmasının kendilerini onurlandırdığını söyledi.

"Gökyüzüne daha önce merakım vardı, böyle bir etkinliği duyduğum zaman katılmayı çok istedim. Güneşi gündüz gözüyle teleskopla inceleme fırsatımız oldu. Akşam ise ayı, yıldızları ve gökyüzünü daha detaylı inceleyeceğimiz için çok heyecanlıyım. Böyle bir etkinliğe katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum." diyen Özcan, etkinlik için yetkililere teşekkür etti.

- "Zerzevan Kalesi'nde kamp kuracağız"

Sibel Dirlik ise etkinliğe yıldızları gözlemlemek için Antalya'dan geldiğini aktardı. Stantları gezip eğlendiklerini belirten Dirlik, "Buraya ilk defa geliyoruz. Diyarbakır'ı da gezdik. Bugün de Zerzevan Kalesi'nde kamp kuracağız. Teleskopla yıldızları izleyeceğiz ve inşallah güzel bir gün geçireceğiz." dedi.

Etkinliğe Diyarbakır'dan katılan Veysi Savar (15) da daha önce böyle bir etkinliğe katılmadığını, etkinliğin çok güzel olduğunu kaydetti. Memleketinde böyle bir etkinliğinin olmasının çok sevindirici olduğunu anlatan Savar, "Burada teleskopla güneşe baktık, çok güzeldi. Gece de çadırda kalacağız. Ayrıca gece Zerzevan Kalesi'nde gökyüzüne bakacağım için çok heyecanlıyım. İlk defa teleskopla gökyüzüne bakacağım, yıldızları göreceğim." ifadelerini kullandı.

Arjin Aydın (10), ailesiyle etkinliğe katıldığını, dene yap atölyelerinde faaliyet yaptığını dile getirdi. İlk defa teleskopla gökyüzüne baktığını ifade eden Aydın, çok mutlu olduğunu, gününün eğlenceli geçtiğini anlattı.