Tarihin en büyük kripto para soygununun şüphelileri yakalandı

"TÜRK MARTHA STEWART"

Ayrıca 31 yaşındaki Morgan'ın müziğini internete taşımak için kullandığı birkaç takma isimden biri olan hip-hop dünyasındaki takma adı Razzlekhan'a da dikkat çekildi. Kadının kendi web sitesinde, takma adın Cengiz Han'ı ve "pizzazz" kelimesini çağrıştırmak için seçildiği yazıyor. Morgan, rap şarkılarından birinde kendisini "gerçek risk alan biri" olarak tanımlıyor. Ayrıca şarkı sözlerinde kendisinden "Türk Martha Stewart" diye bahsediyor.