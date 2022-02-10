Tarihin en büyük kripto para soygununun şüphelileri yakalandı
2016 yılında kripto para borsası Bitfinex hack'lendiğinde yaklaşık 3.6 milyar dolar değerinde kripto para çalındı. Dünya dün, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya kilitlendi. Milyarlık vurgunun kilit isimleri olan evli çiftin yakalandığı açıklandı.
Bitcoinleri aklamak için komplo kurdukları tespit edilen çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Milyarlık vurgunda bir de şoke eden detay vardı...
Evli bir çift, ABD Adalet Bakanlığı'nın şimdiye kadarki en büyük operasyonu kapsamında, 2016 yılında gerçekleşen Bitfinex'in hack'lenmesi sırasında çalınan milyarlarca Bitcoin'i aklamak suçlamasıyla tutuklandı.
34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve Razzlekhan adını kullanarak rap yapan eşi Heather 'Reyhan' Morgan, salı günü Manhattan'da kara para aklama ve ABD'yi dolandırmak için komplo kurmak suçlamasıyla cezaevine girdi. Federal kolluk kuvvetleri yetkilileri, sistemleri yaklaşık 6 yıl önce ihlal edilen bir sanal para borsası olan Bitfinex'in hacklenmesiyle bağlantılı olarak yaklaşık 3.6 milyar dolarlık kripto para birimini kurtardıklarını söyledi.
"TÜRK MARTHA STEWART"
Ayrıca 31 yaşındaki Morgan'ın müziğini internete taşımak için kullandığı birkaç takma isimden biri olan hip-hop dünyasındaki takma adı Razzlekhan'a da dikkat çekildi. Kadının kendi web sitesinde, takma adın Cengiz Han'ı ve "pizzazz" kelimesini çağrıştırmak için seçildiği yazıyor. Morgan, rap şarkılarından birinde kendisini "gerçek risk alan biri" olarak tanımlıyor. Ayrıca şarkı sözlerinde kendisinden "Türk Martha Stewart" diye bahsediyor.
Lichtenstein ve Morgan, aşağı Manhattan'daki Wall Street'te yaşıyor. Adam, hem Rusya hem de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı ve bir çevrimiçi pazarlama şirketinin kurucu ortağı. Rapçi ve eski Forbes yazarı olan Morgan, kendisini 'ikna, sosyal mühendislik ve oyun teorisinde uzman' olarak tanımlıyor ve şarkılarından birinde kendisini 'Wall Street'in Timsahı' ilan ediyor.
2019 yılında yayınladığı Versace Bedouin adlı single'ında, "Ben bir rap'çi, bir ekonomist, bir gazeteci, bir yazar, bir CEO ve bir kirli, kirli, kirli bir pislik..." diyerek rap yapıyordu. Forbes'ta yayınlanan biyografisinde, "Dolandırıcılık ve siber suçla mücadele etmenin daha iyi yollarını düşünmek için karaborsalarda tersine mühendislik yapmadığı zamanlarda, rap yapmaktan ve sokak modası tasarlamaktan hoşlanıyor" ifadeleri kullanılıyor.