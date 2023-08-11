Tarihi Saraçoğlu Mahallesi yeniden hayat buldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Emlak Konut tarafından restorasyon çalışmaları yapılan Saraçoğlu Mahallesi’ni koruma, yenileme ve yaşatma projesinde sona gelindi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin 2016 yılında sürecini başlattığı, 79 yıllık millî bir miras olan Saraçoğlu Mahallesi, Türkiye Yüzyılı’nda Ankara halkı için yeniden cazibe merkezi oldu.

Aslına uygun olarak restore işlemleri gerçekleşen proje, tescilli yapıları, asırlık anıt ağaçları ve özgün dokusuyla gelecek nesillere aktarılacak bir miras olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Anıt ağaçlar korundu, ek 3 bin ağaç dikildi

Binaların temellerinde güçlendirme yapılarak, kapısından penceresine kadar geçmişine uygun olarak yenilenen projede bölgede bulunan 210 adet anıt ağacın hepsi korundu. Buna ek olarak 3 bini aşkın yeni ağaç dikildi. Projede tek bir ağacın dahi kaybedilmemesi için titiz çalışmalar yürütülürken yeşil alan zenginliğini pekiştirecek peyzaj çalışmaları da yapıldı.

Eski dere yatağı canlandırılarak, bir biyolojik gölet yapıldı. Bu gölet çevresinde rekreasyon, kültür-sanat etkinlik alanlarıyla şehrin merkezinde 7/24 canlı aktif bir yaşam alanı inşa edildi. Restoranlar, kafeteryalar ve mağazalar bu bölgede tasarlandı. Ayrıca bir gençlik merkezi ve kütüphane yapıldı.

Toplam 44 tescilli bina restore edilerek, gelecek nesillere aktarıldı

Yaklaşık 125 bin metrekarelik bir alanda konumlanan ve Cumhuriyet dönemi Türk mimarisinin özgün örneklerinden biri olan Saraçoğlu Mahallesi'nde 44 tane tescilli bina korunarak aslına uygun bir şekilde yeniden hayata kazandırıldı. Proje kapsamında tüm altyapılar yenilendi, toplam 119 konut, 172 ofis, 112 dükkân ve 159 odalı tarihi otel restore edilerek bu önemli millî mirasın gelecek nesillere aktarılması sağlandı.

Projedeki konutlar, e-ihale yöntemiyle satışa sunuldu

Projede bulunan 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ile 5+1 dubleks ve 6+1 dubleks gibi farklı tiplerdeki 119 konut, Emlak Konut tarafından e-ihale usulüyle satışa sunuldu. Hemen teslim durumundaki daireler için e-ihale süreci 25 Ağustos’a kadar devam edecek. İhaleye emlakkonut.com.tr üzerinden katılım sağlanabilecek.