Tarihi proje anketleri de etkiledi!

Anketlerdeki bu değişimi dar gelirli vatandaşlar için art arda atılan adımlar karar belirlemede önemli rol oynadı. Kararsızlığa düşen seçmen yeniden AK Parti'ye yöneldi. Özellikle son dönemde HDP’ye yönelik söylemler ile 6'lı masaya duyulan güveni azaltırken, Ak Parti’ye yönelik kararsız seçmende ciddi bir kayma sağladı.

Sahada hava farklı

AK Partili milletvekilleri, örgütler ile birlikte yaz ayları boyunca sahada sıkı bir çalışma yürüttü. Geçen temmuz ayından itibaren ise, sahadaki etkinlikler ilçe ve beldeler üzerinde yoğunlaştı. Milletvekilleri izlenimlerini rapor halinde parti genel merkezi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmaya başladı. Milletvekillerinin raporlarında da yer alan izlenimlerine göre; son durumun 6'lı masanın oluşturmaya çalıştığı, "Biz kazanıyoruz, geliyoruz" havasına uygun olmadığı ortaya çıktı.

Milletvekilleri TBMM kapanıp sahaya indiklerinde vatandaşın yaklaşımında bir tereddüt vardı. Bu süre içinde yapılanlar tek tek anlatıldı. Dar gelirli vatandaşa dönük alınan önlemler, asgari ücret ve kamudaki maaş artışları gibi adımlar ile bu tereddüt ortadan kalktı.

HDP’ye bakanlık etkiledi

Özellikle anketlerde son dönemde kararsız seçmende HDP’ye bakanlık tartışması ve Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi etkili oldu. Temmuz ayından itibaren başlayan Ak Parti oylarındaki yükseliş, konut projesiyle daha da arttı. Kararsız seçmen kitlesinde AK Parti'ye yöneliş anketlere de yansımaya başladı. Anketlere ilişkin değerlendirme de bulunan parti kurmayları, geçen temmuz başından bugüne kadar en az AK Parti oylarında 1.5-2 puan artış olduğuna dikkat çekiyor.

Yarattıkları algı dağılıyor

Ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığının vatandaşın gündeminde birinci sırada olduğunu belirten parti kurmayları ancak aynı zamanda bunun küresel bir krizden kaynaklandığının da bilincinde olunduğunu da vurguladılar. HDP’nin 6 masaya seçim için çeşitli şekillerde şantaj yaptığını da ifade eden Ak Partili kurmaylar, “Bir süredir geliyoruz, seçimi kazandık, algısı yaratmaya çalışan 6’lı masaya yönelik vatandaşın ilgisi oldukça azaldı. Anketlerde de gözüktüğü gibi halk 6’lı masanın altındakini net görüyor. Yaratılmaya çalışılan algı yavaş yavaş çöküyor” dediler.

Somut bir şey koyamadılar

Son dönemde “kararsız, kırgın, küskün” olarak tanımlanan bir seçmen kitlesinden Ak Parti’ye yönelişin gözlendiğini belirten Ak Partili kurmaylar, “6'lı masanın ortaya somut bir şey koyamaması da bizim lehimize işledi. 6'lı masadan umutlar kesilmiş durumda. Anketlerde AK Parti'nin oylarının üç ay önceye göre 1,5-2 puan yükseldiği tespiti var. Seçime kadar bu seyrin devam edeceğini öngörüyoruz" dediler.