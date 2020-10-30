Tarihi keşfin ardından dünya Fatih sondaj gemisini istiyor

Bakan Dönmez ayrıca 'Doğu Akdeniz'de Selçuklu-1 kuyusundan müjde beklediklerini belirterek, “Selçuklu-1'de potansiyel görüyoruz. İkinci kuyuyla test etmemiz lazım.' diye konuştu.

Karadeniz’de doğalgaz keşfi yaparak dikkatleri üzerine çeken Fatih sondaj gemisine talip çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Gerek Akdeniz, gerekse Avrupa ve Karadeniz ülkelerinden talepler geliyor gemilerin oralarda da çalışmasıyla ilgili. Ama şu anda bu son keşifle birlikte kendi işimize yoğunlaşmamız gerekiyor. O teklifleri biraz erteliyoruz. İleride bakalım diyoruz” dedi.

“Üç tane deniz sondaj gemimiz var bunların ikisi aktif çalışıyor” diyen Dönmez Kanuni’nin de şu anda hazırlık döneminde olduğunu belirterek “Haydarpaşa Limanına çekip direği sökeceğiz. Kasım ayı içerisinde onu Filyos’a çekeceğiz. Muhtemelen orada kulenin dikilmesi ve bazı hazırlıklar yapılacak. Önümüzdeki yılın Ocak ayı içerisinde o da aktif olarak çalışmaya başlar” diye konuştu.

YENİ GEMİ YOLDA

Dönmez yeni bir sondaj gemisini de filoya katma hazırlığı yaptıklarını anlattı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Dönmez bu konuda şunları söyledi: “Bizim planlarımız ilk keşif oluncaya kadar 2-3 sondaj gemisi ilk arama amaçlı olanları yeterliydi. Ama ilk keşiften sonra yoğun bir sondaj işimiz olacak. Bir gemimiz Akdeniz’de. Karadeniz için belki bir üçüncü geminin satın alması ya da kiralanması yönüne gidebiliriz demiştik. Şu an da arkadaşlar da çalışıyorlar. Hangisi ekonomik olacaksa bizim açımızdan onu tercih edeceğiz.”

ALTIN REZERVİMİZ ARTABİLİR

Dönmez geçen yıl 38 tonla Türkiye tarihinin en büyük altın üretimini yaptıklarını belirterek “Bu sene hedef 45 ton. Son çalışmalarla rezervin 1500 ton civarında olduğunu tespit ettik. Bu artabilir” dedi.

AKDENİZ’DE GAZ MÜJDESİ YAKINDA

Enerji Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz’deki Sakarya sahasında keşfedilen 405 milyar metreküplük doğal gazın ardından yeni müjdenin Doğu Akdeniz’de Selçuklu-1 kuyusundan gelebileceğini sinyalini verdi. Dönmez “Selçuklu-1 kuyusunda potansiyel görüyoruz. Ama sismik çalışması ve arkasından yapacağımız ikinci bir kuyuyla onu test etmemiz lazım. Oradan da o müjdeli haber gelir ama bugün kesin bir şey söylemek için erken” dedi.

ORUÇ REİS VE BARBAROS YENİ SİSMİK TARAMA YAPACAK

Akdeniz'deki Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik gemilerinin faaliyette olduğunu belirterek şunları söyledi: “Oruç Reis’te Kaş’ın güneyindeki sahada oradaki iş planımızın yarısını tamamladık. Doğu-Batı yönündeki sismik çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi Güney-Kuzey yönündeki sismik çalışmalara geçiyoruz. Burada da yaklaşık 2 aylık bir programımız var. Sonra verileri değerlendireceğiz üç boyutlu sismikler için bir iş planı yapacağız. Hiçbir emare yoksa üç boyutlu sismik hiç yapmayacağız.”

ÇİNLİLERLE 2. NÜKLEER SANTRAL

Bakan Dönmez, ikinci nükleer santral konusunda Çinlilerle görüşmelerin sürdüğünü belirterek “Pandemi dolayısıyla uzaktan bazı görüşmeler yapabildik. O görüşmeler devam ediyor. Aslında olumlu da gidiyor” dedi. Dönmez Ruslar’ın yaptığı Akkuyu’da ise planlanan çalışmalar hızla sürdüğünü söyledi.