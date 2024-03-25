Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kalması nedeniyle gündem oldu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu.
2024 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, Ramazan Bayramı'nda ikramiye alacak olan milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya başladı.
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Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri, bu yıl yüzde 50 artışla 3 bin lira olarak hesaplara yatırılacak.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'da emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu.
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Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
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