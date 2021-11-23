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Tapuda skandal: Ünlü isimlerin bilgileri sızdırıldı

Fatih Tapu Müdürlüğü’nde görevli iki personelin; 136 ünlü ismin taşınmaz mülklerini sorgulayarak elde ettikleri bilgileri, emlakçı ve iş takipçileriyle paylaştıkları ortaya çıktı. İki personele 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Gelen bir ihbar üzerine ünlü isimlerin bilgilerinin sızdırıldığı ortaya çıktı.

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Başlatılan soruşturmada; İstanbul Fatih Tapu Müdürlüğü'nde görevli iki personelin, emlakçı ve iş takipçileri tarafından kendilerine verilen 136 ünlü ismin taşınmaz mülklerinin yanı sıra nüfus kayıtlarını sorguladığı belirlendi.

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Sabah'tan Ahmet Irmak'ın haberine göre; Savcılık, Rıza K. ve Yusuf D. isimli iki şüpheli hakkında kişisel verilerin ele geçirilmesi suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istedi.

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Bilgileri sızdıran adı karışan iki şüpheli, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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