Tansu Çiller'in kuracağı yeni partinin adı ve logosu belli oldu

Eski Başbakan ve DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in yeni bir parti ile siyasete dönüş yapacağı konuşuluyordu.

Çiller, yeni parti kuracağı iddialarını, "Bana ihtiyaç olduğunu anlarsam siyasete geri dönerim" diyerek üstü kapalı da olsa doğrulamıştı.

Çiller'in DYP döneminden eski teşkilat başkanı Halil İbrahim Şahinler'e yeni partiyi kurdurduğu iddia edildi. Çiller'in yeni partisinin adının Merkez Sağ Partisi olduğu ve logosunda 3 hilal içinde Türkiye haritası olduğu iddia edildi.

İşte Çiller'in yeni partisinin logosu