Tanrıkulu: "Ağır insan hakkı ihlalleri yaşanıyor”

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin iddianameyi mahkemenin kabul ettiğini hatırlattı.

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre, iddianamenin kabul süresinin 15 gün olduğunu ancak ağır ceza mahkemesinin bir günde kabul ettiğini söyleyen Tanrıkulu, bunun iyi bir durum olmadığını dile getirdi.

Tanrıkulu, "Bu dava dosyasında; yeterince incelenmeden, eksik var mı yok mu gözetilmeden, yeterli deliller toplanmış mı toplanmamış mı değerlendirilmeden kabul kararı verildiğini görüyoruz. Mahkeme, duruşmayı mayıs ayına ertelemiş. Türkiye'nin vicdanını yaralayan bir meselede, bu yargılamanın yaklaşık 5 ay sonrasına ertelenmiş olması bile yargının bu suçlarla ilgili olan tutumunu ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bugünün Dünya İnsan Hakları Günü olduğunu anımsatan Tanrıkulu, "Türkiye'de kutlanacak bir insan hakları gününün olmadığını" savundu.

Tanrıkulu, "Türkiye, AK Parti döneminde, ağır insan hakkı ihlallerinin yaşandığı bir ülkeye dönüştü." dedi.