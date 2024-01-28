Tanju Özcan'ın "pavyon" paylaşımına tepki yağdı!
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "İnci Taneleri" adlı dizideki "Dilber" karakterinin pavyon dansını alıntılayarak, "Babamdan kalan tarlayı sattım, sana Bolu'dan ev aldım" paylaşımında bulundu. Özcan, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan ilginç bir paylaşım geldi.
Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'nde "Dilber" karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansını alıntılayan Özcan, "Babamdan kalan tarlayı sattım, sana Bolu'dan ev aldım. Türkiye'nin en güzel şehri Bolu'ya bekliyoruz." ifadelerini kulandı.
Özcan, yoğun tepkilerin ardından paylaşımını silmek zorunda kaldı.
Kılıçdaroğlu döneminde partiden ihraç edilen Tanju Özcan, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından partisine dönmüştü.
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