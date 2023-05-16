Tanju Özcan'dan CHP'ye HDP tepkisi!

Türkiye 14 Mayıs’ta sandığa giderek seçimini yaptı. Katılımın oldukça yüksek olduğu seçimde milyonlarca seçmen iradesini ortaya koydu.

Kesin olmayan sonuçlara göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaklaşık 5 puan fark attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,5 oy alırken Kılıçdaroğlu yüzde 44,88’de kaldı.

Meclis’te ise çoğunluğu Cumhur İttifakı aldı.

Seçim ikinci tura kaldı

Cumhurbaşkanlığı için hiçbir aday 50+1’i yakalamadığı için seçim 2. tura kaldı. YSK, dün yaptığı açıklamada 2. tur seçimini teyit etti.

Şimdi Türkiye 28 Mayıs’ta yapılacak 2. tur oylamasına kilitlenmişken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan muhalefetin yenilgisini değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Özcan, geçici süreliğine ihraç edildiği partisi CHP’ye ağır sözlerle yüklendi.

“3 kuruşluk oy için…”

CHP’ye HDP ilişkileri nedeniyle sert tepki gösteren Özcan, milliyetçilerin üzüldüğünü belirtti.

Özcan, şunları söyledi:

"Artık yeter ABD uşağı HDP'nin 3 kuruşluk oyunu alacağız diye, milyonlarca Türk Milliyetçi, Atatürkçü insanı üzüyorsunuz. Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür, Apo cezaevinden tabutla çıkacak, sığınmacılar derhal gönderilecek demekten çekinmeyelim!"