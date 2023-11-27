Tanju Özcan, yeniden CHP’ye katılıyor!

CHP Genel Başkan Özgür Özel "Herkesi baba ocağına davet ediyoruz." demişti. CHP MYK toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönüş talebi değerlendirildi.

11 kişinin ismi MYK'da ele alınırken Özcan'ın geri dönüşü olumlu karşılandı. Partinin kurultaydan sonra en yetkili organı olan Parti Meclisi'ne tavsiye kararı alındı. Özcan ile ilgili son kararı CHP PM karar verecek.

Resmi olarak süreç başladı

Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partiye geri dönüşünün resmi olarak başladığını duyurdu. Özcan, "Biraz önce ‘Baba Evine’ dönüş talebim ile ilgili konunun bugün CHP MYK’sı ve Parti Meclisi’nin gündemine geleceğini memnuniyetle öğrendim. Yaşanan bu süreçte başarı odaklı bir siyasetçi olarak, paylaşımlarım ve söylemlerim sebebiyle istemeden kırdığım ve üzdüğüm partililerimizden helallik istiyorum." dedi.

Özcan, partiye yeniden üyeliği için dilekçe vermişti. CHP'ye geri dönmesi halinde Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde adaylık düşünüp düşünmediği sorulan Özcan, "Tabii, ben ihraç edildiğim zaman da başka bir partiden aday olmayacağımı, ya Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da bağımsız olarak yoluma devam edeceğimi söylemiştim." ifadelerini kullanmıştı.