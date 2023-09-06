Tanju Özcan CHP Genel Başkan Adayı olacak mı?

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İhraç edildiği CHP'ye geri dönmek için hukuki yollara başvurduğunu söyleyen Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu karşısında genel başkanlığa aday olmak istediğini açıkladı.

Özcan, "Her doğru her yerde söylenmeli siyasetçi açısından. Kılıçdaroğlu'nun arkasında hangi güçlerin olduğu belirsiz. Bu yola çıkarken bunları düşündüm. Şimdi Sayın Muharrem İnce'nin başına ne geldi? Muharrem Bey bunu FETÖ'cüler yaptı, CHP'liler yaydı diyor. Yayan kişinin yapan kişiden haberi olur. Siz bir şey yayacaksanız, onu kimin yaptığını bilirsiniz.

Kılıçdaroğlu'na FETÖ'cü danışmanın var dedim. Bunlardan dolayı bana dava açmadı. Paylaştığım başka bir video yüzünden dava açtı. Hangi FETÖ'cü danışmanım kardeşim demedi." diye konuştu.