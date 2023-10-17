Tanır: “Türkiye’nin en ucuz ekmeğini üretiyoruz”

Dünya Gıda Günü nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ürettikleri ekmeği dağıtan Bursa’nın Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ilçede ürettikleri Türkiye’nin en ucuz ekmeği Ajans Haber Ankara Temsilcisi Ünsal Ergel’e anlattı.

Parlamento Muhabirleri Derneği’nde ekmeğin detaylarını aktaran Tanır, önümüzdeki yıllarda tüm dünya için en önemli sıkıntının gıda arzı olacağını da dikkat çekti.

Tanır, 4 yıldır 400 gram ekmeği ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1 TL’den satıldığını ifade eden Tanır, Kestel Belediyesi yıllık ihtiyaçları olan 800 ton unu elde edebilmek için kendi buğdayını ekme kararı aldığını da söyledi.

1000 dönümlük alanda 25 ton buğday tohumu ekimi için çeşitli kişi ve kurumlarla anlaşarak atıl durumdaki topraklardan üretime kazandırdıklarını da anlattı.

Ucuz ekmek projesini 4 yıldan bu yana yürüten Kestel Belediyesi, artan ham madde fiyatları nedeniyle ekmek üretiminde yıllık ihtiyaç olan 800 ton unu elde edebilmek için, geçtiğimiz kasım ayında 25 ton buğday tohumu ekmişti. Geçtiğimiz aylarda ilçenin farklı noktalarındaki toplam bin 50 dönümlük alanda ekilen yerli buğday tohumların ilk hasadı gerçekleşti. Kestel Belediyesi, kendi fırınında ürettiği günlük 6 bin ekmek ile bir haneye aylık 1000 TL'den yıllık 12 bin TL, 2 bin haneye ise aylık 2 milyon liradan, yılda 24 milyon TL katkı sağlayacak.

Tanır, “Kestelli vatandaşlar hem Türkiye’nin en ucuz ekmeğine ulaşıyor hem yerli ve milli buğdaylardan oluşan unları tüketiyor hem de sınırlı sayıda üretilmesi sebebiyle israfın önüne geçiliyor. Bu projemizin tüm belediyelere de örnek olmasını diliyorum” dedi.