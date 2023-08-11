Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu!

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı.

Atama kararının ardından sosyal medyadaki malum kesim, siyasi görüşünden dolayı Tamer Karadağlı'yı hedef almaya başladı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan, TRT'de yıllarca oyunculuk ve seslendirme sanatçılığı yapan, çok sayıda dizi ve filmde rol alan Karadağlı'nın liyakatini sorgulayan malum kitle atama kararını siyasi mecraya çekmeye çalıştı.

Her fırsatta Türk milliyetçisi olduğunu vurgulayan Karadağlı'nın, Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayından kaldırma kararına tepki gösteremeyen çevrelerce hedef aldığı görüldü.