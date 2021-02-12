Tamamlandığında yolu 40 dakika kısaltacak

Yüzde 81'i tamamlanan tünel, yurt içi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunacak. Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak.

Trabzon- Gümüşhane karayolu üzerinde yapılan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları, çift yönlü sürdürülüyor. Projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor. Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1015 metre kotundan girilip, 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden 1212 metre kotundan çıkacak tünelle Zigana Dağı geçilecek. Yüzde 81'i tamamlanan Zigana Tüneli, yurt içi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunacak.

40 DAKİKA KISALACAK

Mevcut Zigana Tüneli, yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek, Zigana Dağı geçilmiş olacak. Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta Zigana, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak. Dünyanın en büyük karayolu tüneli ise 18,2 kilometre uzunluğuyla Çin'de bulunan 'Zhongnanshar' adlı çift tüplü tünel olduğu belirtildi.

VALİ TAŞBİLEK: DESTAN YAZILIYOR

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, beraberinde Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş ve tesis yöneticileriyle Zigana Tüneli inşaatında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Vali Taşbilek, "Gerçekten burada bir destan yazılıyor. Mühendislerimizin, teknisyenlerimizin ve işçilerimizin katkısıyla çok önemli bir destan yazılıyor. Ülkemiz ve dünya için çok önemli bir tünelin çalışmaları burada 7 gün 24 saat esasına göre durmaksızın, arkadaşlarımızın fedakarlıklarıyla yürütülmekte. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde başlatılan Gümüşhane ile Trabzon illerini birbirine bağlayacak olan Yeni Zigana Tüneli'mizde yüzde 81'lik bir aşamaya geldik. Bu proje ülkemizin çok önemli bir vizyon çalışması. Ülkemizin dünyaya sunduğu vizyon açısından da çok önemli bir proje. Bu proje Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın üstün gayretleri ile, olağanüstü çalışmalarla, yüklenici firmanın çabalarıyla son hızla yürütülmekte" diye konuştu.

'İNŞALLAH BU SENE IŞIĞI GÖRÜRÜZ'

Vali Taşbilek, "İnşallah bu sene ışığı göreceğiz, gelecek sene de bu tünel çalışmaya başlayacak. Trabzon'umuzun, Gümüşhane'mizin ve tüm dünyanın hizmetinde olacak. Ülkemizin büyüklüğüne yakışır bir proje. Burada ciddi bir çaba var, bu çaba vesilesi ile başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na, Karayolları Genel Müdürümüze, yüklenici firmanın değerli yöneticilerine, burada gerek Maçka tarafında gerekse de Gümüşhane tarafında çalışmalarını sürdüren şantiye sorumlularına, mühendislerimize, teknik elemanlarımıza ve işçilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni Zigana Tüneli'nin ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum' dedi.