Tam kapanma 19 Mayıs'a uzayacak mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanmanın uzayıp uzamayacağını açıkladı. Oktay, tam kapanmanın uzamasının gündemlerinde olmadığını belirterek, "Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu" dedi.

NTV yayınında açıklamalar yapan Oktay şunları söyledi:

"Kapanma süreci net ve şeffaf yürüttüğümüz bir süreç. Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler."

KAPANMA 19 MAYIS'A UZAR MI?

"Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok. Biz bu dönemde sanayinin çarklarını hiç durdurmadık. Üretim devam etti Türkiye'de. Sanayide çalışanların istihdamı da devam etti. Hizmetler sektörü etkilendi Sanayi sektöründe Türkiye tarihinin en başarılı yılını kapatacağız. Burada hem toplumumuzun sağlığını korumak diğer yandan da bir yılı aşan kısıtlamalar döneminde hizmet sektöründeki esnafımızın biraz daha canlanmayı sağlarsak salgın yönetiminde daha ileri bir aşamaya gelmiş oluruz."

MUHALEFETİN YETERİNCE DESTEK VERİLMEDİ İDDİASI

"Yanıtlamaya gerek var mı bilmiyorum. Muhalefet bir şey üretmek üzerine kurgulanmamış. Yalanlar üzerine kurulu bir politika üretiyorlar. Niye biz çok iyi yönettik? Çok güçlü bir sağlık altyapısı ile girdik. Vatandaşlarımızı aldık Türkiye'ye getirdik. 30 yıl öncesinin Türkiyesi'nin bunu yapması mümkün müydü? Toplumun güvendiği bir lider olduğu zaman da muhalefet ne derse desin gidin sokağa cumhurbaşkanına güvenen bir toplum görürsünüz. Önceki gün bir iftarımız vardı. Farklı dini cemaatlerin, Diyanet İşleri Başkanımızın da olduğu bir iftardaydı. Oradaki birisi aynen şunu dedi: ''Biz öyle bir şey yaşıyoruz ki sadece Türkiye'de bulunan birisi olarak söylemiyorum, dışarıda bulunan diğer dini

gruplarla da görüşüyoruz. Allah Kovid'den korusun, yakalanacak da Türkiye'de yakalanalım, ya da Türkiye'ye ulaşmayı nasip etsin''... 600 milyara yaklaştı dedim, bir genel başkan yardımcısı 'Hayal görüyorlar' demiş. Hesabı kitabı bilmedikleri için algı operasyonuna girerler, klasik. Rakamlar net."