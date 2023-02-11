Tam 132 saat sonra gelen umudun adı Şengül Karabacak!

Gaziantep’te 132. saatte Karabacak ailesi kurtarıldı. İslahiye ilçesinde depremin 132. Saatinde 4 yaşındaki Şengül Karabacak adlı küçük kız enkazdan kurtarıldı. Enkazdan çıkarılan Minik Şengül gözyaşlarına boğulurken, ekipler küçük kızı teselli etti.

Minik Şengül'den sonra bir inanılmaz kurtuluş daha yaşandı. Şengül'ün babası 132 saat sonra enkazdan çıkarıldı. 5 katlı Kardelen Apartmanı'nda umutsuz bekleyiş Şengül bebek ile yerini umuda bıraktı.

5 kattan oluşan Kardelen Apartmanı'nda 72 kişinin yaşadığı tahmin ediliyordu. Şengül'ün annesinin hala enkaz içerisinde olduğu öğrenilirken Şengül'ün babasının ilk sözleri, "Bir de eşim olacak. Eşimi bulun" oldu. Ekipler Şengül ve babasını alkışlar içinde ambulans uğurladı. Enkazdan tekbir sesleri yükseldi. Şengül'ün babası enkazda dayısının olduğunu da ifade etti.