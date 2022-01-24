Taliban'ın ilk Avrupa ziyaretinde protesto

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından Avrupalı yetkililerle ilk görüşmesi Norveç'in başkenti Oslo'da devam ediyor. Üç gün sürmesi planlanan görüşmelerde devam ederken, Oslo'da Taliban protesto edildi.

Taliban geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, dün Twitter’dan yaptığı açıklamada, Taliban heyetinin Norveç makamları ile toplantı düzenlediğini kaydetti.

Açıklamada, toplantı sırasında, katılımcıların birbirinin görüşlerini sabırla dinlediği ve ülkenin mevcut durumu hakkında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Katılımcıların, Afganistan’ın tüm Afganların ortak evi olduğunu doğruladığı ve Afganların ülkede daha iyi siyasi, ekonomik ve güvenlik için birlikte çalışması gereğinin vurgulandığı aktarıldı.



Afganistan'ın bütün sorunlarının tek çözümünün anlayış ve iş birliği olduğunun tüm katılımcılar tarafından kabul edildiği bilgisi paylaşıldı.

OSLO'DA TALİBAN PROTESTOSU

Çoğunluğu Norveç'te yaşayan Afganlardan oluşan yaklaşık 200 kişi, Oslo'da Taliban heyetinin, hükümet yetkilileri ile görüşmesi sürerken protesto düzenledi.

Protestocular, "Taliban'a hayır" diye bağırarak, Dışişleri Bakanı Vekili Amir Khan Muttaqi liderliğindeki heyet ile yapılan görüşmeleri kınayarak, Taliban'ın "2001'de ve öncesinde olduğu kadar acımasız" olduğu konusunda uyardı.

Kapalı kapılar ardındaki toplantılar, Oslo'nun karla kaplı dağlarına yakın bir otelde gerçekleşiyor.

Görüşmelerin ilk gününde, Taliban temsilcilerinin Afganistan'dan ve Afgan diasporasından kadın hakları aktivistleri ve insan hakları savunucuları ile buluşacağı bir toplantı düzenlendi.

Büyüyen bir insani krizin ortasında, Afganistan'da faaliyet gösteren yardım kuruluşları, görüşmelerin çok önemli olduğunu söyledi.