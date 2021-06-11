Taliban'dan ABD yerine Türkiye'ye yeşil ışık

ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Haziran'da NATO liderler zirvesi vesilesiyle görüşmesi öncesi, tüm NATO güçlerinin çekileceği Afganistan'daki Kabil Havaalanı'nın Türkiye askerleri tarafından korunması önerisi gündeme düşerken, Taliban'dan açıklama geldi.

TÜRKİYE'YE YEŞİL IŞIK

Reuters'e konuşan Katar'daki Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, 2020'de Doha eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimiyle vardıkları tüm Amerikalı güçlerin çekilmesi anlaşması uyarınca Türkiye güçlerinin de çekilmesi gerektiğini söyledi.

"Türkiye son 20 yıldır NATO güçlerinin parçası olduğuna göre 29 Şubat 2020'de ABD ile imzalanan anlaşma temelinde Afganistan'dan çekilmelidir" diyen Şahin, "Yoksa Türkiye büyük bir İslam ülkesidir. Afganistan'ın Türkiye ile tarihi ilişkileri vardır. Gelecekte ülkede yeni bir İslamcı hükümet kurulurken onlarla yakın ve iyi ilişkiler içinde olmayı umuyoruz" diye ekledi.

Sık sık Taliban saldırılarının hedefi olmasıyla tanınan Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı ile ilgili 7 Mayıs'ta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan şartlara göre ABD ile diğer güçler çekildikten sonra güvenliğini Türkiye'nin sağlayabileceği açıklaması gelmişti. Ardından Pentagon Sözcüsü John Kirby, bu konuda Türkiye ile ön görüşmeler yaptıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına saygı duyduklarını duyurdu. Dün Pentagon'dan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Akar'ın telefon görüşmesiyle ilgili yapılan açıklamada, ikili işbirliği ve bölgesel meselelerin ele alındığı aktarılırken Afganistan'a atıf yapılmadı.

Türk yetkililer, Ankara'nın NATO çekildikten sonra Kabil Havaalanının güvenliğini sağlama teklifini mayıstaki NATO Dışişleri Bakanları toplantısında getirdiğini belirtti.

Nisandaki NATO dışişleri ve savunma bakanları toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Anony Blinken, Afganistan'dan müttefikler olarak hep birlikte çekileceklerini açıklamıştı.

ABD'nin mayısta başlayan çekilmesi yarı yarıya tamamlandığından, Afgan güvenlik güçlerinin eğitilmesi kapsamında ülkede bulunan Türkiye'den 500'den fazla asker, en büyük yabancı güç konumunda. Avustralya, geçen ay güvenlik gerekçeleriyle Kabil Büyükelçiliğini kapatmıştı.