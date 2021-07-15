Taliban'dan 3 aylık ateşkes teklifi

Afgan televizyon kanalı 1TV News, Taliban sözcüsü Nader Naderi'ye dayandırdığı haberinde, 7 bin mahkumun serbest bırakılması ve militan grubun BM kara listesinden çıkarılması durumunda Taliban'ın üç aylık bir ateşkes ilan edeceğini söyledi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Nader Nadery ise, gazetecilere verdiği demeçte, "Bu büyük bir talep" dedi ve örgüt liderlerinin isimlerinin Birleşmiş Milletler kara listesinden çıkarılmasını istediğini söyledi.