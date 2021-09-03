Taliban yüzlerce Afgan'ı tahliye etmeye çalışan eski askeri tutukladı

Kraliyet Askeri Polisi'nde görev yapmış eski asker ve Afganistan merkezli danışmanlık şirketi Nomad Concepts Group'un CEO'su Ben Slater, Taliban'ın geçen ay iktidarı ele geçirmesinden bu yana 50 çalışanını ve ailelerini ülkeden tahliye etmeye çalışıyor.

Birleşik Krallık'ın (BK) Kabil'deki hava tahliyesi görevi bitmeden personeline BK vizesi alamayan Slater, bunun yerine onları kara sınırından geçirerek ülkeden çıkarmak için bir operasyon başlattı.

Independent Türkçe'nin haberine göre yurtdışındaki Britanya büyükelçilerine korumalık yapan 37 yaşındaki Slater, kendisiyle birlikte 400 Afgan'ı kara sınırına getiren bir otobüs kiralayarak kontrol noktasının yakınındaki bir otelde iki gün bekledi.

Fakat Slater perşembe sabahı Taliban tarafından tutuklandı. Tutuklanmasının ardından hapse atıldı ve çoğunlukla bekar kadınlardan oluşan ve Taliban'ın kadınlar için koyduğu kurallara aykırı şekilde otel odalarında yalnız kalan personeli hakkında sorgulandı.

VİZE VERİLMEDİ VE KABİL'E DÖNMEK ZORUNDA KALDI

Günün sonunda hapisten salınan Slater'a bir asistanla sınırı geçmesine izin verileceği söylendi. Personelinin geri kalanı ve aileleri, kendilerine BK vizesi verilmediği ve üçüncü bir ülkeye geçişleri başarıyla müzakere edilmediği için Kabil'e geri dönmek zorunda bırakıldı.

Eski asker, grubu için (BK'den ya da başka bir Batılı ülkeden) vize almak adına elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi ve Dışişleri Bakanlığı'na onlar adına harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

The Telegraph'a konuşan Slater "Operasyona son darbeyi, BK'nin bugün sadece bana ve yönetici asistanlarımdan birine sınır geçiş izni vermesi vurdu ve grubumun bir kısmı veya geri kalanı için vize vermeyi önermediler bile" dedi.

Bu gerçekten tam bir felaket. İğrenç bir şey. Korkunçtan da öte. Slater'la sınıra gidenlerin, özellikle de kadınların iyiliği için endişe devam ediyor.

Taliban daha şimdiden kadınlara ve kız çocuklarına evde kalma çağrısı yaptı ve bunun onları kadınlara "kötü muamele" edebilecek eğitimsiz savaşçılardan korumayı amaçlayan "geçici bir politika" olduğunu söyledi. Grup, kadınların ve kız çocuklarının çalışmasına ve karma eğitim verilmeyen okullara gitmesine izin verildiği halde daha uzun yolculuklar için yanlarında erkek bir refakatçi bulunması gerektiğini de belirtti.

Bu politikalar, 1990'ların sonlarında kadınların çalışmasını ve okula gitmesini yasaklayan ve yanlarında erkek vasi olmadan evden çıkmalarını engelleyen son Taliban rejiminin emirlerini hatırlatıyor.

Slater'ın eski meslektaşı CJ Adams-Richardson, The Independent'a şunları söyledi, ''Slats'ın eylemlerinin ne gibi sonuçlar doğuracağından ve kadınlara ne olacağından tam olarak emin değiliz.''

Britanya ordusunda görev yapan Adams-Richardson, Batılı ve erkek statüsü nedeniyle Slater'ın eylemlerinin, özellikle de kadınlarla seyahat etmesinin sonuçlarından endişe duyduğunu söyleyerek "ama bu tamamen Ben'lik bir hareket, o bir yardımsever" diye ekledi.

Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi'yle temasa geçildi fakat bakanlık o an yorumda bulunmak için dönüş yapmadı.