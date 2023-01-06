Taliban ve Çin firması arasında anlaşma

Taliban'ın 2021'de Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinden bu yana yabancı bir şirketle yapılan ilk büyük anlaşması olacak.

Taliban hükümeti ile Çinli Xinjiang Orta Asya Petrol ve Gaz Şirketi (CAPEIC) ile yapılan anlaşma 25 yıllık olarak açıklandı.

Anlaşma kapsamında Afganistan'ın Kuzeyindeki Amu Nehri çevresinde, Cüzcan, Faryab ve Ser-i Pol vilayetlerinde toplamda 4 bin 500 kilometre karelik alanda petrol arama ve çıkarma çalışmaları yürütülecek.Kaynak: Çinli CAPEIC Taliban ile Afganistan’da petrol arayacak.

Çinli CAPEIC ilk sene 150 milyon dolar, ilk 3 yılda ise toplamda 540 milyon dolar yatırım yapacak. Çinli şirketin 1 sene içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde sözleşme kendiliğinden iptal olacak. Taliban hükümeti projeden ilk önce yüzde 20 pay alacak ve zamanla payı yüzde 75'e yükselecek.Kaynak: Çinli CAPEIC Taliban ile Afganistan’da petrol arayacak

Zabihullah Mujahid: Afganistan ile Çin arasında önemli bir projedir.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid, petrol çıkarma anlaşmasıyla Orta Asya Petrol ve Gaz Şirketi'nin (CAPEIC) Amu Derya havzasında petrol araması yapacağını söyledi.

Çin'in Afganistan Büyükelçisi Wang Yu, Başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, "Petrol sözleşmesi Çin ile Afganistan arasında önemli bir projedir." dedi.

Bir Çin devlet şirketi de ülkenin doğusunda bir bakır madeninin işletilmesiyle ilgili görüşmelerde bulunduğu açıklandı.