Taliban, Şii ekonomisti bakan yardımcısı olarak atadı

Ağustos ayında Afganistan yönetimini devralan ve uluslararası toplumun "kapsamlı hükümet" kurması yönünde çağrılar yaptığı Sünni hareket Taliban, Hazara kökenli Abdul Latif Nazari'yi Ekonomi Bakan Yardımcısı olarak atadı.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, üniversite hocası olduğu belirtilen Nazari’nin Taliban Lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin emri ile söz konusu makama getirildiğini bildirdi.

Mücahid, "Dr. Nazari, Hazara kardeşlerimizden biridir ve ekonomi konusunda bilgilidir." ifadelerini kullandı.

Nazari'nin ekonomi alanında doktora sahibi olduğu ve başkent Kabil'deki üniversitelerde ders verdiği belirtiliyor.

Peştun ve Taciklerden sonra Afganistan’ın en kalabalık etnik grubu Hazaralar, ülkenin en büyük Şii toplumunu oluşturuyor.

Taliban’ın Afganistan yönetimini devralmasının ardından, ülke içindeki Peştun olmayan farklı etnik ve dini gruplar ile uluslararası toplum, ülkede kapsayıcı bir hükümet kurulması çağrısı yapıyor.

Taliban yönetimi 2 bakanlığı kapattı

Taliban geçici hükümetinin Sözcü Yardımcısı Bilal Kerimi, basına yaptığı açıklamada, eski yönetimde bulunan Barış ve Parlamento İşleri Bakanlıklarının kabine listesinden çıkartıldığını söyledi.

Ayrıca önceden bulunan Bağımsız Seçim ve Seçim Şikayet Komisyonlarının da kapatıldığını ifade eden Kerimi, bu komisyonların lazım olduğu zaman tekrar açılacağını belirtti.

Kapatılan bakanlık ve komisyonlarda çalışan memurların durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Taliban geçici hükümeti Kadın İşleri Bakanlığını kabinesinden çıkarmış ve yerine İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığını getirmişti.

Eşref Gani liderliğindeki eski hükümet döneminde kurulan Barış Bakanlığı, Taliban ile barış müzakerelerini yürütüyordu.

Afganistan'daki seçimlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve gözlemlenmesi için 2006'da kurulan seçim komisyonları çalışanlarına yönelik daha önce defalarca saldırı düzenlenmişti.

Taliban'ın eylülde geçici hükümetini açıklamasının üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen henüz hiçbir ülke Taliban hükümetini resmen tanımadı.

Taliban'ı 1996-2001'de Afganistan'a hakim olduğu dönemde de sadece Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri resmen tanımıştı.