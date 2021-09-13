Taliban karma eğitime son veriyor

"En yakın zamanda ülkedeki üniversitelerde kız ve erkek karma eğitim sistemi sona erecek. Çünkü bu eğitim sistemi İslami ve milli değerlere aykırıdır." Açıklama yüksek öğretim bakan vekili Şeyh Abdulbaki Hakkani'den geldi. Afganistan'da üniversitelerde karma eğitim sona eriyor.

Afganistan'da yüksek öğretim bakanlığı toplantısı gerçekleştirildi. Gündem karma eğitimdi. Taliban geçici hükümetinin yüksek öğretim bakan vekili Hakkani, Toplantının ardından kameraların karşısına geçti. Kadınların eğitimine engel olmayacaklarını söyledi. Ancak örtünme şartını koştu. "Bu koşullar altında kızların eğitimlerini sürdürmesine engel bulunmayacaktır. Hatta kızlar sadece lisans değil, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de devam ettirebilirler. Önemli olan kız öğrencilerin örtünmeye riayet etmesi" dedi.

Hakkani, bina imkanı olmayan üniversitelerde kız ve erkek öğrencilerin farklı saatlerde okula gelip ders göreceğini açıkladı. Geçmişte eğitimden mahrum kalan Taliban üyelerine özel ilgi gösterileceğini belirtti.