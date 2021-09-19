Taliban çocuklar gibi şen

Afganistan'ın “Büyük Kanyonu” olarak bilinen Band-e Amir Ulusal Parkı, Taliban güçlerinin yeni eğlence alanı oldu. Hindukuş Dağlarının ortasında göz alıcı mavi göllerin bulunduğu park, bir zamanlar doğa tutkunu turistlerin uğrak mekanları arasında yer alıyordu.

Ellerindeki uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla, kuğu ve ördek şeklindeki pedallı botlara binen Taliban savaşçıları kameralara poz vermeyi ihmal etmedi.

Taliban'ın imaj savaşı

Taliban bir yandan ülkede giderek derinleşen ekonomik kriz ve yönetimsel sorunlarla boğuşurken, diğer yandan da dünya kamuoyu nezdindeki imajını düzeltmeye çalışıyor. Taliban güçlerinin, Kabil'deki cumhurbaşkanlığı sarayının spor salonunda yer alan vücut geliştirme aletleriyle olan imtihanı dünya basınında geniş yer bulmuştu. Başkent Kabil'le sınırlı olmak üzere kadın hakları konusunda da bazı esneklikler sağlayan Taliban son olarak göl sefası fotoğraflarını dünya basınına servis etti.