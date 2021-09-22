Taliban BM'de konuşmak istiyor

Taliban’ın Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki pazartesi günü (20 Eylül) Taliban’ın, New York’ta toplanacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki liderlere hitap etmesi için mektup aracılığı ile talepte bulundu. BM komitesinin talebi incelemesi ve kararı daha sonra açıklaması bekleniyor.

Taliban, aynı zamanda Doha'da bulunan sözcüleri Süheyl Şahin'i de Afganistan'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi atamak üzere aday gösterdi. Taliban'a göre geçen ay görevden uzaklaştırılan Afgan hükümetinin temsilcisi artık Afganistan'ı temsil etmiyor.



Taliban daha önce de istemişti

Taliban'ın Afganistan'ı yönettiği 1996-2001 yılları arasında da, Taliban'ın devirdiği eski hükümetin görevlendirdiği BM temsilcisi New York'taki BM Genel Merkezi'nde görev yapmaya devam etmişti. Taliban o dönemde de talepte bulunmuş ancak BM komitesi bu talebe olumlu yanıt vermemişti.