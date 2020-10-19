Taliban, ABD ile imzalanan anlaşmanın ihlal edildiğini savundu

Taliban, bölgenin başkentini ele geçirmek amacıyla Afganistan’ın Helmend vilayetine büyük çapta bir saldırı başlatmıştı.

Bahsi geçen saldırı sonrasında ABD ordusu, yenilgiye uğramış olan Afganistan güvenlik güçlerine destek olmak amacıyla Taliban’a karşı hava saldırıları düzenlemişti.

Taliban sözcüsü Yusuf Ahmedi, yaptığı açıklamada, “ABD Kuvvetlerinin Katar’ın başkenti Doha’da imzalanan barış anlaşmasını çeşitli şekillerde ihlal ettiğini, bununla beraber Helmend vilayetindeki gelişmeler sonrasında yoğun bir biçimde hava saldırılarına başladığını, bu eylemlerin devam etmesi halinde birtakım sonuçları olacağını” ifade etti.

Doha’da imzalanan ABD-Taliban Anlaşması, yabancı güçlerin Afganistan’dan çekilmesini garanti etmekle beraber, Afganistan’da Taliban ile hükümet arasında barış görüşmelerinin başlaması şartını içermekteydi.

Taliban ile Afgan hükümeti arasında görüşmeler geçen ay Doha’da başladı fakat sahada şiddetin sona ermemesi sebebiyle müzakereler için gereken asgari güven ortamının oluşmadığı ifade ediliyor.

Reuters