Taliban 3 bin litre alkolü kanala döktü

Taliban'ın istihbarat birimi (GDI) tarafından sosyal medyada paylaşılan bir videoda, istihbarat örgütü üyesi oldukları sanılan üniformalı kişilerin, getirdikleri fıçıları kanala döktükleri görülüyor.

GDI'den yapılan yazılı açıklamada, başkent Kabil'deki bir operasyonda ele geçirilen 3 bin litre alkolün 'yok edildiği' ve operasyonda 3 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.



AFP'nin aktardığına göre videoda konuşan bir din adamı da "Müslümanlar alkol üretimi ve tedarikinden sakınmalı" dedi.