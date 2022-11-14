Taksim'deki patlama sonrası spor dünyasından mesajlar!

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

"İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucunda can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."