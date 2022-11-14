Taksim'deki patlama sonrası spor dünyasından mesajlar!
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türk spor kulüpleri ve sporcular resmi hesaplarından paylaşımlarda bulundular. İşte spor dünyasından paylaşılan mesajlar...
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
"İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucunda can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
"Türkiye Basketbol Federasyonu olarak İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz."
BEŞİKTAŞ
"İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."
FENERBAHÇE
"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."