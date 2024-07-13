Taksim'de polise haraket ederek tehdit eden kadınlar, beraat etti

Taksim Meydanı’na giren polis ekibinin önlerinden çekilmeleri için korna çaldığı iki genç kadın, hem çekilmeyip hem de küfürler savurunca ortalık karışmıştı. İki kadının, polis otosuna vurup hakaret ederek polise direnmeleri nedeniyle güçlükle gözaltına alınması ve sonrası hastaneyi birbirine kattığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan kadınların görülen davada beraat ettikleri belirtildi.

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan olayda gece saatlerinde devriye gezen polis ekibi, cadde üzerinden meydana giriş yapmıştı. Burada ilerleyen ekip, önünde yürüyen iki kıza yoldan çekilmeleri için kornaya basmıştı. Ancak dansçılık yaptığı ve öğrenci olduğu öğrenilen Zeynep Beren B. (22) ekibe bağırarak, “Burası yaya yolu, siz kendinizi ne zannediyorsunuz, defolun başka yerden geçin" demişti. Polisin tekrardan yoldan çekilmeleri yönünde uyarıda bulunması üzerine kadın şahıs, ekibin geçişine engel olarak “üzerinizde ki üniformaya mi güveniyorsunuz” diyerek bu kez de küfürler savurmaya başlamıştı.

POLİS OTOSUNU YUMRUKLAYIP KÜFÜRLER SAVURMUŞTU

Çevredeki vatandaşların duyacağı şekilde hakaretler de savuran kadın, polis otosunun da kaputunu yumruklamaya başlamıştı. Bunun üzerine araçtan inen polis ekibi, kadını uzaklaştırmaya çalışmıştı Ancak uyarıları dikkate almayan kadın, bağırarak küfür etmeye devam etmişti. Bu sebeple polis kadını gözaltına almak istemişti. Kadınlar ise polise direnerek tekme ve yumrukları savurmuştu. Kadın, polis otosuna bindirilmek istenildiği esnada yanındaki arkadaşı Elif Aleyna Ö. (26), aracın kapısını açarak polis memuruna eliyle vurmaya başlamıştı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu iki kadın da güçlükle polis otosuna bindirilmişti. Yaşananlar güvenlik kameralarına anbean yansımıştı.

KÜFÜR VE HAKARETE UĞRAYAN DOKTOR “BEYAZ KOD” VERMİŞTİ

Sağlık kontrolünden geçirilmesi için hastaneye götürülen iki kadın, polis otosu içerisinde polis memurunu darbederek direnmeye devam etmişti. Hastanede de aynı şekilde küfür ederek bağırmayı sürdüren iki kadını güvenlik görevlileri sakin olmaları yönünde uyardı ancak başarılı olamamıştı.

Hastanedeki doktora da küfür ve hakaret ettiği öğrenilen iki kadın hakkında doktor, şikayetçi olacağını söyleyerek “beyaz kod” uyarısı vermişti. Güçlükle alınan sağlık raporu sonrasında iki kadın, emniyete götürülmek üzere polis otosuna bindirilmek istenmişti. Ancak iki kadın, kendini yere atarak polis direndikten sonra tekme ve yumruklar sallamıştı. Zorlukla araca bindirilen kadınlardan biri, "İnşallah anan, bacında bu duruma düşer” diye küfürler etmişti.

“KENDİ KUYUNUZU KENDİNİZ KAZDINIZ, BİTTİN SEN”

Hastanede yaşanan o dehşet anlarının ise görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, polisi defalarca kez “sen benim ailemin kim olduğunu biliyor musun? Kendi kuyunuzu kendiniz kazdınız. Bittin sen” diyerek tehdit eden iki kadının, hastanede de hastalar olmasına rağmen dakikalarca küfür ederek bağırdığı görülüyor.

Doktorların da üstüne yürümesi nedeniyle “beyaz kod” uyarısının da verildiği olayda saldırgan kadın kelepçelenerek zapt ediliyor. Sedyeye de kelepçelenen kadın ardından dışarıya çıkartılıyor ve polis otosuna binmemek için direniyor. Polisin müdahalesiyle kadın güçlükle araca bindiriliyor.

KADINLARIN BERAAT ETTİKLERİ ÖĞRENİLDİ

Daha sonra polis otosuyla emniyete götürülen iki kadın, burada da rahat durmamıştı. Küfür ve hakaretler eden iki kadın, oturduğu yerden kalkarak polise saldırmıştı. Polis memuru yaşananları cep telefonuyla kayıt altına alırken, karakolu adeta birbirine katan iki kadının ifadesi alınmıştı.

Geceyi nezarethanede geçiren iki kadına, “tehdit-hakaret”, “görevi yaptırmamak için direnme”, “kamu aracına zarar verme” suçlarından ve “beyaz kod” verilmesinden dolayı adli işlem yapılmıştı. İşlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edilen saldırgan 2 kadın, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

BERAAT KARARI

Olayla ilgili görülen davada ise iki kadının işledikleri “görevi yaptırmamak için direnme”, “tehdit-hakaret” ve “zincirleme suç işleme” suçlarının tamamından mahkemede adli makamlarca beraatlerine karar verildiği ortaya çıktı.